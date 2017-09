Stegemann spricht mit ABS-Mitarbeitern über Pflege

gn Lohne. „Die gute Entwicklung bei ABS beeindruckt. Sie sind der Stilist für modernes Ladendesign“, betont Stegemann bei seinem Besuch bei der Lohner Firma. Begleitet wurde er vom CDU-Ortsvorsitzenden Dieter Nüsse.

Geschäftsführer Hubert Schnieders führte durch das Unternehmen. „Wir entwickeln seit 1990 das Innenleben von Fachmärkten in Deutschland und in den Nachbarländern. Dabei begleiten wir den Kunden von der Beratung bis zur Eröffnung“, erläutert Schnieders. Einer der jüngeren Beispiele sei etwa der Markt in Uelsen.

Um dem Kunden attraktive Preise bieten zu können, arbeite ABS zudem seit gut acht Jahren mit Herstellern aus China zusammen. „Das klappt sehr gut. Allerdings müssen wir Lieferzeiten von bis zu 12 Wochen einplanen. Um dennoch jederzeit auf Kundenwünsche reagieren zu können, war ein neues Lager nötig“, sagt Schnieders. Mit dem größeren Lager ist dies nun möglich. Auch die Zahl der Mitarbeiter ist auf mittlerweile 20 angewachsen.

Anschließenden diskutierten die Mitarbeiter mit Stegemann über die Pflege Angehöriger. „Wie können wir das neben der Erziehung der Kinder zeitlich aber auch finanziell stemmen?“, fragt ein Mitarbeiter. Stegemann betont, dass die Pflegeversicherung ein Teilkaskosystem sei. Angehörigen blieben also in der Pflicht. Gleichwohl nur im zumutbaren Maße. So sei das das eigene Haus der Angehörigen ebenso geschützt wie ein Schonvermögen. Gleiches gelte beim Nettoeinkommen. „Klar ist jedoch auch, dass sich viele Familien weit über den rechtlichen Rahmen hinaus für ihre Angehörigen einsetzen. Diese unterstützen wir mit dem Pflegestärkungsgesetz.“ Insgesamt stünden 20 Prozent mehr Geld zur Verfügung.

Zugleich wurde diskutiert, wie eine gute Vorsorge für das Alter aussehen könne. „Wir dürfen uns aber nicht von Horrorszenarien verunsichern lassen“, meint Stegemann. Wichtige Reformen seien umgesetzt. „Bei Menschen, die aufgrund von Krankheit vorzeitig in Rente gehen müssen, streben wir weitere Verbesserungen an. Und wer länger arbeiten will, muss das ebenfalls unkompliziert tun können.“ Klar sei für Stegemann auch, dass jeder über die gesetzliche Rente hinaus etwas tun muss.