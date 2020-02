Empfehlung - SPD Wietmarschen fordert Mietpreisbindungen

Nordhorn/Wietmarschen Gerade in Lohne ist die Nachfrage nach Mietwohnungen und Baugrundstücken besonders hoch, wie Hermann Nüsse, Fraktionssprecher der SPD-Ratsfraktion in Wietmarschen im GN-Gespräch erläutert. Nicht zuletzt die räumliche Nähe zu Lingen dürfte nach Einschätzung des SPD-Manns ein Grund dafür sein. Bei den Mietwohnungen sind alle Arten und Preisklassen gefragt, ergänzt Annegret Schnieders, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Wietmarschen. „Besonders hakt es jedoch an niedrigpreisigen Wohnungen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/spd-wietmarschen-fordert-mietpreisbindungen-343662.html