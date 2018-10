Empfehlung - SPD-Ortsverein Wietmarschen bestätigt Vorstand

Wietmarschen Während der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Wietmarscher SPD-Ortsvereins im Stiftscafé in Wietmarschen blickte der Vorsitzende des Ortsvereins, Christian Kerperin, zunächst auf zwei spannende, aber auch anstrengende Jahre zurück, die besonders durch den Bundestags- und Landtagswahlkampf geprägt gewesen seien. Hier habe sich der Ortsverein trotz seiner vergleichsweise niedrigen Mitgliederzahl effektiv engagiert, so Kerperin. Er dankte allen Aktiven. Weiterhin hob der Vorsitzende die politischen Leistungen hervor, die sich an den zahlreich eingebrachten Anträgen in die Ausschüsse der Gemeinde messen ließen. Nach den Berichten stellte sich der Vorstand zur Wahl. Erneut wurde Christian Kerperin mit allen Stimmen zum Vorsitzenden für die nächsten zwei Jahre gewählt. Ebenfalls einstimmig bestätigten sie Annegret Schnieders und Andre Olthoff als Stellvertreter. Kassenwart ist erneut Bernd Mentgen. Als Beisitzer werden Hermann Nüsse, Monika Heubaum, Joshua Schomakers, Alexander Sadykov, Siegfried Kranzusch sowie Klaus Hermann fungieren. Im Anschluss wurden verdiente Mitglieder geehrt. Neben Manuel Koppik (20 Jahre), Siegfried Kranzusch (20 Jahre) wurde das Engagement von Jan Kieft besonders hervorgehoben, der seit 45 Jahren für die SPD eintritt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/spd-ortsverein-wietmarschen-bestaetigt-vorstand-260685.html