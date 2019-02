SPD fordert Bonussystem für Baugrundstücksvergabe

Die Wietmarscher SPD will die Vergaberichtlinien für Baugrundstücke in der Gemeinde überarbeiten. Davon sollen Eltern mit Kindern sowie langjährig ehrenamtlich engagierte Menschen profitieren, so die Forderung zum politischen Jahresauftakt.