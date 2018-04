Empfehlung - Spatenstich: Nordhorner Firma „LDN“ zieht nach Lohne

Lohne. Es wird eng auf dem Gewerbegebiet an der Autobahn 31 in Lohne: Mit der Neuansiedlung der Firma „LDN Labor Diagnostika Nord“ hat sich ein weiteres Unternehmen ein Stück der begehrten Flächen gesichert. Am Donnerstag gab es den ersten Spatenstich für die geplante Neuerrichtung des Betriebsgebäudes. Bis nächstes Jahr will „LDN“ ein 2000 Quadratmeter großes Produktions- und Verwaltungsgebäude errichten. Hierzu hat das Unternehmen ein Grundstück von insgesamt 13.000 Quadratmetern erworben. Hierdurch werde die nötige Infrastruktur für ein weiteres Wachstum bereitgestellt, heißt es aus dem Wietmarscher Rathaus. „Dafür gibt das Gewerbegebiet Wietmarschen-Lohne mit seiner verkehrsgünstigen Lage, dem Breitband-Internet und einer wirtschaftsfreundlichen Politik ideale Voraussetzungen“, so die Gemeindeverwaltung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/spatenstich-nordhorner-firma-ldn-zieht-nach-lohne-231590.html