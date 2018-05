Empfehlung - Sonne lockt Pilger in den Stiftsbusch in Wietmarschen

Wietmarschen. „Maria, Maienkönigin dich will der Mai begrüßen“, erscholl es passend aus den Kehlen der knapp 2500 Wallfahrer, die zum Familiengottesdienst unter das grüne Baumdach des Stiftsbusches gekommen waren. Die durchschimmernde Sonne sorgte für eine einzigartige Atmosphäre. Ein paar Hundert Meter weiter rückte das DRK mit rund 700 Portionen Erbsensuppe an. In Wietmarschen gehört das gemeinsame Mahl nach dem Gottesdienst zur großen Familienwallfahrt dazu.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/sonne-lockt-pilger-in-den-stiftsbusch-in-wietmarschen-235090.html