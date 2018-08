Empfehlung - Sommerfest im Tierheim Schwartenpohl

Schwartenpohl Am Sonntag drängten sich auf dem Gelände des Tierheims in Schwartenpohl am Dorfweg 14 während des Sommerfestes sehr viele Besucher. Sie nahmen gern die zahlreichen Angebote an und informierten sich über ihre vierbeinigen Lieblinge. „Es ist wieder Kitten-Zeit bei uns“, erklärte Melanie Beber vom Vorstand und sagte: „Fast täglich melden sich bei uns Finder von jungen Katzen. Auch während unseres Sommerfestes brachten Besucher ein an einem Feldrand gefundenes Katzjunges mit.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/sommerfest-im-tierheim-schwartenpohl-246406.html