Empfehlung - Sommerfest der Bikerkinder in Lohne gefeiert

Lohne Auf dem Gelände und im Clubhaus der 2-Takt-Motorsportfreunde an der Straße „Kortenberken“ in Lohne amüsierten sich am Sonntag die Kinder glänzend. Wo sonst die Mofas beim Grand Prix ihre Runden drehen, fuhren diesmal die Kleinen in Mini-Cars oder auf kleinen Quadts. Arrangiert hatte dies Ralf Woehl aus Lingen, der die „Bikerkinder.cool“ gegründet hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/sommerfest-der-bikerkinder-in-lohne-gefeiert-247970.html