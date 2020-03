Empfehlung - Snadgang: Heimatvereine auf Spuren von ehemaligem Totenweg

Lohne Über 50 Mitglieder der Heimatvereine Lohne und Wietmarschen begaben sich kürzlich im Rahmen eines sogenannten Snadganges auf die Spuren des ehemaligen „Totenweges“ zwischen Schepsdorf und Lohne begeben. Ihr Ziel war der Glockenturm in Südlohne, dem einstigen Standort der 1452 erstmalig erwähnten Kapelle. Der erste gemeinsame Snadgang der Heimatvereine Lohne und Wietmarschen war vor 16 Jahren organisiert worden. Auftakt des diesjährigen Grenzganges war der Besuch des Heimathauses in Lingen-Schepsdorf, das einst als Heuerhaus in Lohne gestanden hat. Hier hieß sie der Vorsitzende Wilhelm Terhorst willkommen und führte die Gäste durch die sehr informative Dauerausstellung „Tödden und Hollandgänger“. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/snadgang-heimatvereine-auf-spuren-von-ehemaligem-totenweg--346241.html