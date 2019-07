Empfehlung - Seltene Profession gelernt: Julia Greten ist Maßschneiderin

Wietmarschen Zahlreiche junge Leute freuen sich in diesem Sommer über den erfolgreichen Abschluss ihrer Berufsausbildung. Einige Sparten sind dabei häufiger vertreten als andere. Julia Greten tritt in ihrem Fach als Solistin auf: Die 22-Jährige aus Schwefingen bei Meppen hat die Gesellenprüfung zur Maßschneiderin gemeistert – als einzige und wohl auch vorerst letzte Auszubildende dieses Fachs im Gebiet der Bekleidungsinnung Lingen. An ihrer beruflichen Entscheidung hat sie während der Lehrjahre im Betrieb von Obermeisterin Monika Bökers in Wietmarschen allerdings zu keinem Moment gezweifelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/seltene-profession-gelernt-julia-greten-ist-massschneiderin-308897.html