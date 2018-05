Seltene Klosterschätze am Sonntag in Wietmarschen zu sehen

Mit der großen Familienwallfahrt am morgigen Sonntag beginnt auch die Saison im Wietmarscher Stifts- und Wallfahrtsmuseum, das an den Sonntagen alle Interessenten zum kostenlosen Besuch einlädt. Am Sonntag sind einige seltene Stücke zu sehen.