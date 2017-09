Empfehlung - Schwartenpohl – Ein Dorf ist AfD-freie Zone

Schwartenpohl. Martin Hütten erfährt in diesen Tagen ungewohnte Aufmerksamkeit. Medienvertreter interessierten sich für das kleine Dorf Schwartenpohl in der Gemeinde Wietmarschen. Hütten ist der Vertreter der Dorfgemeinschaft im Gemeinderat, also so etwas wie ein inoffizieller Bürgermeister für die Schwartenpohler. Und seitdem die Stimmzettel der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag ausgezählt sind, ist der Bekanntheitsgrad des Dorfes in die Höhe geschnellt. Das hat auch Martin Hütten gemerkt, der am vergangenen Wochenende zwar gewählt, aber zusammen mit seiner Frau Martina vor allem seine Silberhochzeit gefeiert hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/schwartenpohl-ein-dorf-ist-afd-freie-zone-209349.html