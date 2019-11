Empfehlung - Schulzentrum Lohne bekommt EU-Geld für Trendsport und Snacks

Lohne Ein schmackhafter Snack kann nicht gleichzeitig auch gesund sein? Die Schüler des Schulzentrums Lohne beweisen mit dem Austauschprojekt „EAT MOVE LEARN across the border“ genau das Gegenteil und bekommen dabei auch noch 35.000 Euro Förderung durch das EU-Programm „Erasmus+“. Gemeinsam mit dem Elde College, einer Partnerschule in Schijndel in den Niederlanden, entwickeln die Lohner Essens- und Bewegungsangebote für eine gesunde Lebensweise.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/schulzentrum-lohne-bekommt-eu-geld-fuer-trendsport-und-snacks-331795.html