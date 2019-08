Schomakers stoppt Bewerbung um SPD-Bundesvorsitz

Der 19-jährige Joshua Schomakers aus Wietmarschen-Lohne will nun doch nicht Bundesvorsitzender der SPD werden. Beim Kreisparteitag seiner Partei am Sonnabend in Uelsen gab der Nachwuchs-Sozialdemokrat offiziell bekannt, er ziehe seine Kandidatur zurück.