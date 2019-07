Schomakers aus Lohne schickt Bewerbung für SPD-Vorsitz ab

Er macht ernst: Joshua Schomakers aus Lohne wird am Montag seine Bewerbung für den Bundesvorsitz der SPD abschicken. Das kündigte der 19-Jährige nun an. In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Ich lehne eine Koalition mit der CDU ab.“