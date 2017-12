Empfehlung - Scheune brennt in Lohne nieder

Lohne. Meterhoch schlugen die Flammen am Montagabend in den nächtlichen Himmel. Eine Scheune ist im Krähenweg in Lohne durch ein Feuer völlig zerstört worden. In ihr verbrannten große Mengen Stroh und landwirtschaftliche Geräte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden zunächst auf rund 80.000 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/scheune-brennt-in-lohne-nieder-217956.html