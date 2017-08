Empfehlung - Scheune brennt in Lohne nieder

hlwLohne. Am späten Sonntagabend stand an der Hollandstraße in Lohne eine landwirtschaftliche Scheune in Flammen und brannte völlig nieder. Gemeindebrandmeister Reinhold Bramkamp erklärte: „Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lohne, Schwartenpohl und Wietmarschen waren um 22.10 Uhr alarmiert worden und rückten mit zehn Fahrzeugen aus. Die 71 Einsatzkräfte bekämpften den Brand, den sie unter Kontrolle bringen konnten, bevor die Flammen die Kronen der Bäume in Brand setzen konnten.“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/scheune-brennt-in-lohne-nieder-202795.html