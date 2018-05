Schaukel von Spielplatz an der Reithalle gestohlen

gn Wietmarschen. Vermutlich am vergangenen Wochenende wurde vom Spielplatz an der Reithalle an der Lohnerbrucher Straße in Wietmarschen eine hochwertige Schaukel entwendet. Es handelte sich um eine sogenannte Vogelnestschaukel im Neuwert von etwa 1000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, kniffen bislang unbekannte Täter die Gliederketten der Schaukel mit einem Bolzenschneider oder ähnlichem Werkzeug durch. Anschließend entwendeten sie die im Durchmesser etwa 120 Zentimeter große Schaukel.

Die Polizei Wietmarschen sucht Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen geben können. Telefonischer Kontakt: 05925 9057956.