Empfehlung - Riesige „Rasensprenger“ auf Feldern

Wietmarschen Ruckartig verteilt die Beregnungsanlage auf dem Maisfeld von Alois Brink das kostbare Wasser, das die Pflanzen so dringend brauchen. Seit 2010 setzt der Wietmarscher Landwirt auf die künstliche Beregnung seiner Flächen, die sei aber noch nie so dringend notwendig gewesen wie in diesem Jahr. „Wir beregnen von unseren Feldern mit Mais, Getreide und Kartoffeln, was eben möglich ist. Damit halten wir die Früchte am Leben und haben dadurch eine Ertragssicherheit. Dafür läuft die Anlage Tag und Nacht“, berichtet Alois Brink, dessen Betrieb sich auf die Bullenmast und den Anbau von Stärkekartoffeln spezialisiert hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/riesige-rasensprenger-auf-feldern-244843.html