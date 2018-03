Empfehlung - Regierungsbrandmeister übt Kritik an Rathäusern

Wietmarschen. Der Kreisfeuerwehrverband der Grafschaft Bentheim blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das berichtete der Vorsitzende, Kreisbrandmeister Uwe Vernim aus Schüttorf, am Mittwoch bei der Mitgliederversammlung in der Aula der Sünte-Marien-Schule in Wietmarschen. Die Zahl der Einsatzkräfte in den 20 Ortsfeuerwehren sei auf 1080 gestiegen. Sie würden sich mit Dienstabenden, Lehrgängen und Übungen fit halten, um rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr Menschen in Not schnelle Hilfe zu bringen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/regierungsbrandmeister-uebt-kritik-an-rathaeusern-230842.html