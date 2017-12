Empfehlung - Rauchmelder alarmieren Nachbarn: Wohnung in Lohne verraucht

sb/hi Lohne. Die Feuerwehren aus Lohne und Schwartenpohl waren am Sonntagabend an der Kuckuckstraße in Lohne gefordert. Anwohner waren dort gegen 19 Uhr durch Rauchmelder in einem benachbarten Haus alarmiert worden. Sie entdeckten eine starke Rauchentwicklung in der Doppelhaushälfte und riefen daraufhin die Wehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/rauchmelder-alarmieren-nachbarn-wohnung-in-lohne-verraucht-218634.html