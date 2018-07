Rätselhaftes Bienensterben in Wietmarschen

In Wietmarschen sind in den vergangenen Tagen mehrere Tausend Bienen gestorben. Die Landwirtschaftskammer und die Polizei lassen den Fall untersuchen. Der Verdacht: Die fleißigen Honigproduzenten könnten an einem Pflanzenschutzmittel verendet sein.