Radsportler bauen Nistkästen

Lohne Acht Mitglieder der Alte Herren Radsportabteilung des SV Union Lohne haben sich im November 2019 ein großes Ziel gesetzt: 100 Nistkästen zum 100-jährigen Jubiläum. Erstmals wurden Diese auf dem Lohner Weihnachtsmarkt zum Kauf angeboten oder verknobelt. Die Nachfrage nach diesem natürlichen Schutz gegen den Eichenprozessionsspinner war in den folgenden Wochen so groß, dass das gesteckte Ziel sogar übertroffen wurde. Der Erlös aus dieser Aktion in Höhe von 750 Euro wurde an Josef Greiten vom Organisationsteam 100 Jahre SV Union Lohne übergeben, dessen Vater ebenfalls beim Bau der Nistkästen unterstützt hat. Zum Abschluss der Aktion wurden dann noch 15 Nistkästen an Clemens Borker (Rendant) und Rainer Axmann (Vertreter der Kirchgemeinde) als Spende für die Lohner Kindergärten übergeben.

Nähere Informationen: www.union-lohne.de