Radlader und Auto stoßen in Lohne zusammen

gn Lohne. Am Montagabend ist es auf der Bergstraße in Lohne zu einem Verkehrsunfall mit einem Radlader gekommen. Zwei Beteiligte wurde leicht verletzt. Der 17-jährige Fahrer der Baumaschine war gegen 20.10 Uhr in Richtung Ortskern unterwegs. Als er nach links auf eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, übersah er, dass er gerade von einem Opel überholt wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto schleuderte gegen ein Widerlager am Straßenrand. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 10.500 Euro geschätzt.