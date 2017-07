Radfahrer verletzt sich bei Unfall mit LKW schwer

gn/hi Lohne. Schwere Kopfverletzungen hat sich ein 71-Jähriger bei einem Unfall auf der Kreisstraße 33 in Lohne zugezogen. Wie die Polizei am Freitag meldet, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr. Demnach übersah der 71-Jährige, der auf einem Fahrrad unterwegs war, einen LKW als er aus einem Waldweg auf die Kreisstraße fuhr. Der Fahrer des Lastwagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu. Der 38-jährige LKW-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Karte