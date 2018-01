Radfahrer stoßen in Wietmarschen frontal zusammen

gn Wietmarschen. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Wietmarschen ist ein Mann leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Zwei Fahrradfahrer sind auf dem Radweg der Lingener Straße zusammengestoßen.

Ein 14-jähriges Mädchen und ein 45-jähriger Mann, beide wohnhaft in Wietmarschen, fuhren gegen 16.30 Uhr in entgegengesetzten Richtungen auf dem Radweg. In Höhe der Hausnummer 21 stießen die beiden frontal gegeneinander.

Vermutlich sind sie gleichzeitig zur selben Seite ausgewichen. Der 45-Jährige stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.