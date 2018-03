Empfehlung - Priester rügt bei Karfreitagswallfahrt „moderne Sklaverei“

Wietmarschen. Nach Ansicht des katholischen Priesters Peter Kossen (Lengerich/Westfalen) werden Werkverträge und Leiharbeit in Deutschland „in großem Stil“ missbraucht für „Lohndumping und Ausbeutung“. Die Fleischindustrie habe es vorgemacht, andere Branchen hätten sich ein Beispiel genommen, sagte der Geistliche am Karfreitag vor rund 1000 Gläubigen bei der 44. Kolpingwallfahrt in Wietmarschen. Den Leiharbeitern werde „vielfach für schwere Arbeit der gerechte Lohn vorenthalten“. Man könne von „moderner Sklaverei“ sprechen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/priester-ruegt-bei-karfreitagswallfahrt-moderne-sklaverei-230875.html