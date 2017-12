Polizist im Ruhestand kommt Müllrowdy auf die Spur

ab Lohne. Die Polizei ist in Lohne einem mutmaßlichen Umweltverschmutzer auf die Spur gekommen. Den entscheidenden Hinweis erhielten die Beamten von einem Kollegen im Ruhestand.

Im Abfall nach verdächtigen Spuren gesucht

Bereits am 27. November hatte ein Bürger zwischen Lohne und Nordlohne mehrere Müllsäcke entdeckt, die ein Unbekannter hinter einer Schutzhütte am Rupingorter Kirchweg entsorgt hatte. Der Bürger teilte dies einem Freund mit, einem pensionierten Polizisten. Dieser fuhr zum Fundort, durchwühlte den Abfall nach Hinweisen auf den Verursacher – und wurde tatsächlich fündig. Damit war der Fall für den Lohner aber noch nicht abgehakt. Er suchte weiter und war erneut erfolgreich. An der Straße Unter den Buchen fand er weitere achtlos weggeworfene Müllsäcke mit ähnlichem Inhalt.

Verdächtiger liefert keine schlüssige Erklärung

Der Schutzmann im Ruhestand meldete die Fälle seinen aktiven Kollegen in der Polizeistation. Diese suchten den mutmaßlichen Verursacher auf und konfrontierten ihn mit den Vorwürfen. Der 42-jährige Mann aus Lohne räumte den Beamten gegenüber ein, dass es sich um seinen Müll handelt. Er will den Unrat aber nicht dort entsorgt haben. Eine schlüssige Erklärung, wie der Müll dorthin kommen konnte, lieferte er den Polizisten nicht. Der Mann wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten müssen.

Und der Polizist im Ruhestand? Sagte zu seinen Kollegen: „Einmal Schutzmann, immer Schutzmann!“