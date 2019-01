Empfehlung - Planung für die Südumgehung Lohne rollt an

Lohne Die Planungen für den Bau der Südumgehung von Lohne können anrollen. Das hat der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers am Mittwoch auf GN-Anfrage mitgeteilt. Die Landesstraßenbaubehörde in Lingen, die die bereits seit Ende der 1970er-Jahre geplante Verlegung der Bundesstraße 213 vorbereiten soll, werde in den nächsten Tagen den Planungsauftrag erhalten. Das habe Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann zugesagt.(...)