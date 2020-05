Paul Berndzen: Seit 70 Jahren im Schützenverein Nordlohne

Nordlohne Nachdem der Schützenverein Nordlohne sein Schützenfest wegen der Coronapandemie absagen musste, können auch die Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder nicht in gewohnter Form stattfinden. So fand die Würdigung für Paul Berndzen zu seinem 70. Vereinsjubiläum in einem privaten Rahmen statt. Wegen der Abstandsregeln nahm sein Sohn Martin die Ehrung stellvertretend für den 1. Vorsitzenden vor und überreichte ihm eine Ehrennadel und einen Präsentkorb. „Diese und weitere Ehrungen vor dem versammelten Schützenverein werden im nächsten Jahr nachgeholt“, verspricht der Vorstand.