Empfehlung - Pastoren: Nicht nur an Weihnachten für die Menschen da

Lohne. Pastor Paul Berbers übt sich in Bescheidenheit. Die zahlreichen Messen, die er an den Weihnachtsfeiertagen in der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius in Lohne halten muss, sind für ihn viel Arbeit, deshalb will er aber nicht mit „Glorie und Ehre“ überschüttet werden. An allen drei Feiertagen ist er im Einsatz. „Im Mittelpunkt steht die Arbeit. Das ist nichts Besonderes“, sagt Berbers über die Vielzahl seiner Aufgaben an den Festtagen. An diesen Tagen ist es auch schon einmal vorgekommen, dass nach der Messe ein Kirchenbesucher zu ihm gekommen ist, dem in der Weihnachtsstimmung bewusster wurde, dass es ihm nicht gut geht und er Hilfe braucht. „Dann bin ich natürlich auch für die Menschen da“, sagt Paul Berbers. Auf solche Situationen müsse man als Pastor immer angemessen reagieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/pastoren-nicht-nur-an-weihnachten-fuer-die-menschen-da-219210.html