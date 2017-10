Oktoberfest in Lohne endet mit Massenschlägerei

gn Lohne. Einen größeren Polizeieinsatz gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Oktoberfest in Lohne. Gegen 4.00 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen und dem Sicherheitspersonal, teilte die Polizei am Montag mit.

Zu dieser Zeit war das Oktoberfest bereits beendet. Die Situation eskalierte, als sich eine größere Personengruppe nicht aus dem Zelt begeben wollte. Es kam zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten, in dessen Verlauf aus den Reihen der Gäste ein alkoholisierter 18-jähriger Mann aus Nordlohne ein Glas auf einen Angestellten des Sicherheitsdienstes warf.

Diese sollen nicht zimperlich reagiert haben und mit Faustschlägen einen 17-jähriger Lohner im Gesicht verletzt haben. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in das Lingener Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den 18-jährigen Mann aus Nordlohne ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Ein 30 Jahre alter Angestellter des Sicherheitsdienstes muss sich darüber hinaus in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten. Von den Polizeidienststellen Nordhorn und Lingen waren mehrere Streifenwagen im Einsatz, die zudem von einer Streife der Diensthundeführerstaffel vor Ort unterstützt wurden. Die Personalien von insgesamt 20 Personen wurden aufgenommen.

Bereit zuvor kam es um 2.25 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die polizeiliches Einschreiten erforderte. Ein 20-jähriger Mann aus Lohne versetzte einem 17-jährigen Lohner einen Kopfstoß, durch den dieser leicht verletzt wurde.