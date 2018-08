Empfehlung - Oberschule Lohne will Digitalisierung voranbringen

Lohne Die Oberschule Lohne will den Unterricht für ihre rund 570 Schüler künftig attraktiver gestalten. So soll die Ausstattung in den Fächern Technik, Informatik, Mathe und Wirtschaft deutlich verbessert werden. Unter der Leitung des 2. Konrektors Benedikt Heitmann hat die Oberschule in den vergangenen Monaten das Konzept „Schulzentrum Lohne 4.0“ entwickelt. Ziel ist es, die Berufsvorbereitung zu optimieren und einen engeren Praxisbezug herzustellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/oberschule-lohne-will-digitalisierung-voranbringen-247528.html