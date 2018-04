Empfehlung - Oberschule in Lohne benötigt Räume

mm Lohne. Bürgermeister Manfred Wellen und Schulleiter Hendrik Schrader erläuterten dem Ausschuss zunächst den Bedarf für die Schaffung von Differenzierungsräumlichkeiten. Neue Aufgaben in den Schulen , wie etwa Inklusion, Integration, Sprachförderung allgemein und für Flüchtlingskinder sowie Schulsozialarbeit erfordern neue Differenzierungsräume. Die zusätzlichen Räume bieten Platz für erforderliche Gruppen-, oder Projektarbeit. „Ferner können hier Schülerinnen und Schüler, die zeitweise besondere Unterstützung bedürfen, Teilbereiche des Unterrichts in Ruhe nacharbeiten oder wiederholen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/oberschule-in-lohne-benoetigt-raeume-232647.html