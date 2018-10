Empfehlung - Noch freie Plätze in Wietmarschens Kitas

Lohne „Am liebsten sind uns die Eltern, die sich frühzeitig entscheiden, ob ihr Kind in eine Krippe oder in den Kindergarten gehen sollen und uns das auch mitteilen, denn dann wissen wir auch wo die Reise hingeht“, meinte Clemens Borker von der Wietmarscher Gemeindeverwaltung. Borker ist für die Kindergärten und Schulen zuständig und hatte am Mittwochabend die aktuellen Zahlen für die Kindergartenbelegung im Jugend-, Sozial- und Sportausschuss vorgestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/noch-freie-plaetze-in-wietmarschens-kitas-261664.html