Neues E-Duo-Rad für Wietmarscher Matthias-Stift

Das St. Matthiasstift in Wietmarschen konnte während des Sommerfestes dank des Fördervereins ein neues E-Duo-Rad in Dienst stellen. Das Rad solle hauptsächlich den Bewohnern zur Verfügung stehen, so der Vorsitzende des Fördervereins Hermann Geers.