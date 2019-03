Neue Ladestation für E-Autos am Lohner Rathaus

LohneDie neue Säule verfügt über zwei Ladepunkte und ermöglicht so rund um die Uhr das gleichzeitige Laden von zwei Fahrzeugen. „Wir haben für Gewerbebetriebe in Lingen und Lohne ein attraktives Vertrags-Angebot für E-Ladesäulen entwickelt. Auch für Haushaltskunden soll es in Kürze ein entsprechendes Angebot geben“, sagt Dr. Ralf Büring, Geschäftsführer der Stadtwerke Lingen. „Es ist schön, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ab sofort die Möglichkeit haben, ihr Elektroauto an einer öffentlichen Ladesäule aufzuladen“, freut sich Manfred Wellen, Bürgermeister der Gemeinde Wietmarschen. Voraussichtlich bis zum Sommer ist das „Tanken“ an der Station in der Testphase kostenfrei.

Informationen zu den Standorten von E-Ladesäulen gibt es auf auf www.stadtwerke-lingen.de.