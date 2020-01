Empfehlung - Neue Gruppe in Lohne bringt das Spinnrad wieder zu Ehren

Lohne Die Arbeit am Spinnrad soll entspannend wirken, doch bis dahin kann es manchmal ein langer Weg sein. Mit viel Gespanntheit und Interesse hatten sich fünf Frauen vom Heimatverein Lohne und eine Frau vom Wietmarscher Heimatverein zum ersten Arbeitstreffen der neuen Gruppe „Spinnen am Spinnrad“ verabredet. Helmut Büers vom Alpakahof in Lohne zeigte dabei mit Geschick die ersten Handgriffe an den Spinnrädern. Die Spinnräder aus vergangener Zeit mussten dazu allerdings zunächst wieder funktionstüchtig gemacht werden. Sie wurden auseinandergenommen, geölt, geputzt und wieder eigenhändig zusammengebaut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/neue-gruppe-in-lohne-bringt-das-spinnrad-wieder-zu-ehren-339875.html