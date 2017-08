Nach Sturz: Motorrad fängt Feuer

nom/hi Schwartenpohl. Ein Motorradausflug endete für einen 22-Jährigen am Sonntag auf der Dalumer Allee in Schwartenpohl mit einem ausgebrannten Fahrzeug. Er war gegen 19.30 Uhr in Begleitung eines zweiten Motorrads in Richtung Dalum unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad samt Fahrer wurde über die Straße geschleudert. Das Kraftrad ging daraufhin in Flammen auf.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwartenpohl rückte mit neun Einsatzkräften aus und löschte das brennende Motorrad mit Schaum ab. Das Kraftrad – eine Yamaha – gilt als Totalschaden. Der 22-jährige Fahrer trug eine Schürfwunde davon. Sein Begleiter wurde nicht verletzt.