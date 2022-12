Nach Angriff in Lohne: Polizei sucht mit Fotos nach Mann

Nach einem „überfallartigen Angriff auf eine junge Frau“ am 13. Februar in Lohne sucht die Polizei nun mit Fotos von einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, sei es am Sonntag, 13. Februar, in der Nachtigallenstraße in Lohne zu dem Angriff gekommen. „Die 33-Jährige schrie daraufhin um Hilfe, sodass ein Anwohner darauf aufmerksam wurde und der Frau zur Hilfe eilte“, heißt es in dem Polizeibericht. Der Täter sei daraufhin geflüchtet.

Mit Fotos der Überwachungskamera möchte die Polizei die Identität dieses Mannes klären. Foto: Polizei

Nach intensiver Ermittlungsarbeit ist die Polizei nun auf der Suche nach dem Mann, der auf den Fotos der Überwachungskamera zu sehen ist. Da die „Identitätsfeststellung zur Aufklärung der Sache erforderlich ist.“

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter 0591 870 in Verbindung zu setzen.