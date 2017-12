Empfehlung - NABU kritisiert Pläne für großen Stall in Lohne

gn Lohne. Die Naturschützer bemängeln, dass im Hinblick auf das Schutzgut „Mensch“ viele Punkte nicht ausreichend untersucht worden seien. So fänden sich in den Planungsunterlagen keine Aussagen über die Bioaerosolproblematik. Auch auf die Erstellung eines Keimgutachtens habe der Landkreis Grafschaft Bentheim als Genehmigungsbehörde verzichtet, obwohl das nächste Wohnhaus nur 120 Meter und ein Wohngebiet nur 180 Meter von der geplanten Anlage entfernt seien. Zudem seien schon zahlreiche andere Tierhaltungsanlagen in unmittelbarer Nähe vorhanden, sodass laut NABU von einer erheblichen Vorbelastung auszugehen ist. Des Weiteren fehle ein Schallschutzgutachten; die Gesamtgeruchsbelastung für die Anwohner sei auch nicht ermittelt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/nabu-kritisiert-plaene-fuer-grossen-stall-in-lohne-219225.html