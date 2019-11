Empfehlung - Motor geht auf Autobahn in Flammen auf

Lohne Der Mann aus Burgsteinfurt war mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Schüttorf unterwegs, als er im Bereich Lohne den Brand bemerkte. Sofort stoppte er den Wagen auf dem Standstreifen und verließ das Fahrzeug. Er bleib unverletzt. Mit Hilfe eines Lkw-Fahrers und zwei Pulverlöschern konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr Lohne, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften angerückt war, übernahm die Nachlöscharbeiten und klemmte die Autobatterie ab. An der Einsatzstelle war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt, die Verkehrsteilnehmer bildeten eine Rettungsgasse. Anschließend wurde der Verkehr über die linke Fahrbahn an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/motor-geht-auf-autobahn-in-flammen-auf-329728.html