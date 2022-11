Moonlight-Shopping am 18. November in Wietmarschen

In der Zeit vom 14. bis 20. November 2022 laden Wietmarscher Firmen zur Aktionswoche ein. Als Höhepunkt gibt es am Freitagabend, 18. November, ab 17 Uhr das beliebte Moonlight-Shopping. In diesem Jahr wird hierzu als Straßen-Act wieder der Zirkus „LavaWusch“ aus Lingen erwartet. Mit dabei sein wird beim Leucht-Walk-Act ein kleiner, beleuchteter Drache, der sicherlich nicht nur die Kinder erfreut.

Sowohl für die Aktionswoche als auch für den Abend des Moonlight-Shoppings haben sich die insgesamt 14 beteiligten Firmen einiges einfallen lassen. Knobelaktionen, Gewinn- und Ratespiele, Vorführungen, eine Modenschau, eine Brillenparty, Glühwein, kalte und warme Getränke, Verköstigungen und vieles mehr wird den Gästen aus Wietmarschen und dem Umland geboten.

Alle, die sich gerne an einem Gewinnspiel beteiligen möchten, haben auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, bei dem Gewinnspiel „Knack den Safe!“ mitzumachen. Hierzu werden bei den teilnehmenden Firmen wieder Buchstaben und Zahlen aufgehangen. Hier müssen die Teilnehmer am Abend des Moonlight-Shoppings alle Buchstaben und Zahlen zu einem Code zusammenstellen und auf vorbereiteten Teilnahmescheinen (siehe unten und Auslage in den Geschäften) eintragen. Es gibt drei Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro, 50 Euro und 25 Euro. Die Gutscheine können in allen Geschäften der Werbegemeinschaft Wietmarschen WGW und der IHHG Lohne eingelöst werden.