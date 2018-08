Empfehlung - Möbel Lübbering konzentriert sich auf Küchen

Wietmarschen-Lohne Geschäftlich neu ausrichten will sich der Grafschafter Möbel- und Küchenexperte Möbel Lübbering (Wietmarschen-Lohne) bis zum Ende des laufenden Jahres. Im November wird das mittelständische Unternehmen, das an bislang vier Standorten mehr als 80 Mitarbeiter beschäftigt, zwei weitere exklusive Küchenstudios eröffnen: eines in der Kreisstadt Nordhorn und eines in Lingen im Emsland. Bereits im September soll darüber hinaus in Lohne ein neuer Küchen-Discounter an den Start gehen. Ganz geschlossen dagegen wird der am Stammsitz angesiedelte konventionelle Möbelhandel der Unternehmensgruppe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/moebel-luebbering-konzentriert-sich-auf-kuechen-246503.html