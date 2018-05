Empfehlung - Modellflieger in Lohne trotzen Wind und Regen

Lohne. Die Fliegerfreunde des MFC Phönix mit ihrem 1. Vorsitzenden Jens Dankelmann an der Spitze konnten auch in diesem Jahr mehr als 80 Modellflugpiloten begrüßen. Die geplanten Flugschauen wurden aber vom anhaltenden Regen und vor allem vom teilweise heftig vorherrschenden Wind stark beeinflusst. Die eingefleischten Modellbaupiloten trotzten dem Wetter, und so wurde das Nachtflugprogramm wiederum zu einem Erlebnis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/modellflieger-in-lohne-trotzen-wind-und-regen-234494.html