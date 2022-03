© Jürgen Lüken

Isoliert zu Hause: Der an Corona erkrankte Finanzminister Reinhold Hilbers informierte darüber am Mittwochabend per Videoübertragung die Besucher einer Podiumsdiskussion des Seniorenbeirates in Nordhorns Alter Weberei, an der er teilnahmen sollte. Foto: Jürgen Lüken