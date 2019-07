Empfehlung - Mini-Sportabzeichen für 80 Kinder aus Wietmarschen

Wietmarschen Fine und Tammo sind richtig sportlich. Schon seit einigen Jahren trainieren sie beim Sportverein SV Wietmarschen – Tammo spielt Fußball, Fines Leidenschaft ist Volleyball. Kürzlich konnten die beiden Sechsjährigen auch im Kindergarten zeigen, was sie sportlich so draufhaben: 80 Kinder haben an einem Vormittag in der Edith-Stein-Kita in Wietmarschen das Mini-Sportabzeichen abgelegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/mini-sportabzeichen-fuer-80-kinder-aus-wietmarschen-305454.html