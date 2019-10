Marketingpreis für Lohner Landbäcker

Lohne/Stuttgart Inhaber Heinrich van Lengerich und seine Frau Babette als Marketingchefin nahmen den Preis im Rahmen einer festlichen Gala in Stuttgart entgegen.

„Der Lohner Landbäcker hat mit seiner originellen Aktion einerseits die Menschen dazu motiviert, an der Europawahl teilzunehmen und andererseits seinen Kunden die europäische Brotkultur nahegebracht“, urteilte die Jury. Rund 60.000 Kunden sowie die 180 Mitarbeiter seien so zum Wählen motiviert worden. „Eine wichtige gesellschaftliche Leistung, die zudem eines der wichtigsten Lebensmittel der Menschheit in den Mittelpunkt rückt“.

Bei der Aktion wurde an zehn Tagen jeweils ein anderes europäisches Brot präsentiert. Von lettischem Roggenbrot über englisches Toastbrot bis hin zu schwedischem Knäckebrot waren alle wichtigen Trends bei der Kampagne vertreten.