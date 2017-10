Empfehlung - „Luther-Brötchen“ für mehr Gerechtigkeit auf der Welt

Lohne. In der Backstube des Lohner Landbäckers waren am Donnerstag in der Früh fleißige Hände am Werk, deren Besitzer hier sonst nicht anzutreffen sind. Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen und der örtlichen Christdemokraten versuchten sich in der Herstellung von Brötchen, die in ihrer Form der Luther-Rose nachempfunden sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/luther-broetchen-fuer-mehr-gerechtigkeit-auf-der-welt-209984.html