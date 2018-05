Empfehlung - Lohner und Franzosen radeln seit 25 Jahren gemeinsam

Lohne. Rakers begrüßte zur Jubiläumsveranstaltung des RSC in der Landwehr Akademie ganz besonders die Radsportler aus Mortagne-au-Perche und die Gründungsmitglieder. „Lohnes Partnergemeinde in der Normandie hat wohl den größten Anteil an unserem Jubiläum. Ohne die Städtepartnerschaft und Deutsche Einheit hätten wir uns vor 25 Jahren nicht für die Gründung der Radsportabteilung entschieden“, betonte Rakers, der als Ehrengäste Hans und Elisabeth Kamprolf, Günther Tebbel und Hans Borker willkommen hieß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/lohner-und-franzosen-radeln-seit-25-jahren-gemeinsam-237067.html